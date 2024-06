Perelli: "Giunta quasi pronta. Sicuro Giubelli"

TRESIGNANA

Siamo alle battute finali per la definizione della giunta targata Mirko Perelli, dopo il ribaltone dei giorni scorsi che ha mandato all’opposizione il sindaco uscente Laura Perelli, che era stata sindaco anche a Formignana e aveva il vantaggio di aver governato Tresignana nella scorsa legislatura. La giunta sarà ufficializzata nella settimana entrante, mentre per il consiglio comunale di insediamento bisognerà aspettare il 10-12 luglio. Sindaco Mirko Perelli come ha trascorso i primi giorni dopo aver conquistato Tresignana alle elezioni?

"Ho passato le mie giornate in Comune, a contatto con il personale, per rendermi conto di tutti i progetti e lavori in corso nei vari settori. Per il momento ho garantito la continuità".

Che criteri ha scelto per la composizione della giunta?

"Innanzi tutto la condivisione con tutto il gruppo "Tresignana cambia", sia con gli eletti che con i partecipanti al progetto. Inoltre il consenso raccolto alle urne, le competenze e la professionalità, ultimo ma non meno importante, la disponibilità di tempo da mettere in campo. Tutto questo nel rispetto della divisione di genere: ci saranno almeno due donne in giunta. Per quanto riguarda i nomi, non abbiamo ancora deciso niente; l’unico sicuro è Arrigo Giubelli, futuro vicesindaco, che sarà una garanzia per Formignana. Anche coloro che non andranno in giunta avranno la possibilità di essere protagonisti, degli assessori aggiunti. Inoltre anche la popolazione potrà dire la sua attraverso la costituzione di una Consulta, uno strumento che manca".

Ha più sentito Laura Perelli?

"Mi ha fatto gli auguri lunedì, ha detto di essere pronta a collaborare per il bene del Comune". L’ex sindaco di Tresigallo e vicesindaco uscente Maurizio Barbirati ha sottolineato che dopo il voto la divisione tra Tresigallo e Formignana sarà duplice, politica e di campanile.

"Non condivido, che ci sia una divisione tra le due realtà è un fatto, per quanto mi riguarda voglio lavorare per unire, offrirò collaborazione anche a chi non lo crede. La mia è una politica del fare e dello stare in mezzo alla gente".

Cosa farà nei primi 100 giorni?

"Il primo impegno è la fiera di Sant’Apollinare, a Tresigallo, che comincerà nei prossimi giorni, perché abbiamo intenzione di aiutare in tutti i modi le Pro Loco e il mondo del volontariato. Sto già affrontando delle criticità a livello di frazioni, in più cercherò di completare la pista ciclabile Formignana-Tresigallo, che adesso è ferma in via Nevatica; poi la riqualificazione della piazza di Formignana a livello di parcheggi. Poi comincerà la realizzazione del programma elettorale".

Franco Vanini