Perelli: "I miei primi mesi da sindaco. Tanti lavori pubblici e assemblee"

Attraverso la propria pagina social, il sindaco di Tresignana Mirko Perelli ha voluto aggiornare i cittadini sui primi due mesi di attività dell’amministrazione comunale. "Oltre a garantire la gestione della normale amministrazione e la gestione delle emergenze quotidiane – scrive, rivolgendosi alla cittadinanza -, abbiamo intrapreso numerose attività di cui vi daremo conto in due assemblee pubbliche (una a Tresigallo e una a Formignana) fra ottobre e novembre". Ma, nel frattempo, ha dato un primo aggiornamento. A partire da scuole e palestre: "Procedono i lavori di adeguamento sismico alle scuole di Formignana – riferisce -. A breve inizieranno i lavori di bonifica e ripristino alla palestra delle scuole medie di Tresigallo interessata dall’incendio di Pasqua. Si sta inoltre procedendo ai lavori necessari per l’ottenimento del Certificato protezione incendi (CPI) di tutte e tre le palestre del territorio. L’intervento è superiore a 400mila euro, ma necessario a garantire la sicurezza delle strutture". Oltre a ciò, si sta procedendo all’ultimazione dell’ampliamento dell’asilo di Formignana "che sarà inoltre interessato da ulteriori interventi di manutenzione nei prossimi mesi necessari a risolvere alcune problematiche. Si è già provveduto all’investimento di 80mila euro per risolvere i problemi al sistema di raffrescamento. Si è provveduto ad un intervento di restiling programmato all’asilo di Tresigallo. Investiti 20mila euro in arredi scolastici". In programmazione ci sono interventi necessari ad alcune strutture sportive, e allo studio diversi interventi di modifica e miglioramento della viabilità. Attenzione è rivolta anche ad altri settori, esplicitati nel post, su fronti come videosorveglianza, rifiuti attraverso un dialogo con Clara "per migliorare il servizio", decoro, manutenzione straordinaria del verde, infrastrutture idriche per le quali sono stati "concordati con Cadf e Consorzio Bonifiche sopralluoghi tecnici ed interventi per risolvere situazioni critiche (perdite e allagamenti) localizzate", illuminazione pubblica, ambiente, partecipazione a bandi, eventi e attività culturali. Un ‘capitolo’ è riservato all’ex Ospedale Boeri: "Sbloccati 1,5 milioni (Fondi CIPE) appostati e dormienti da circa 7 anni alla Soprintendenza dei Beni Culturali per le prime opere di messa in sicurezza della struttura".