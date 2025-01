"Perfetti sconosciuti, così il film si fa teatro"

In scena oggi alle 16.30 al Teatro Nuovo la commedia ’Perfetti sconosciuti’ tratta dal film di Paolo Genovese e messa in scena dagli attori Dino Abbrescia, Alice Bertini, Marco Bonini, Paolo Calabresi, Massimo De Lorenzo, Lorenza Indovina, Valeria Solarino.

A Ferrara arriva la versione teatrale di Perfetti, che differenze avrà?

"Cambia nella messa in scena, nel lavoro con gli attori. Nel cinema c’è il montaggio assembrando tutto e si conduce per mano lo spettatore, magari facendo vedere un primo piano o un dettaglio, mentre il teatro è un unicum, un lungo piano sequenza"

Perché la scelta di trasformare il film in una commedia?

"Penso che questo tipo di storia fatta a diretto contatto con il pubblico poteva avere ancora un suo perché. Il film aveva 7 persone a tavola e il posto vuoto era destinato allo spettatore tant’è che spesso ho usato inquadrature da quel posto vuoto per far sentire il pubblico a tavola con i protagonisti. Ho pensato che anche a teatro questo poteva essere fatto. Ho visto tante versioni del mio film, una recita a Buenos Aires. E’ stata l’energia diversa che aveva che mi ha fatto venire voglia di metterlo in scena".

Tra film e commedia, qual è stato di più difficile da realizzare?

"Il film perché è servita la creazione dell’idea, dal foglio bianco. La commedia a teatro è un derivato. Sapevo già di avere in mano una storia che funzionava, dovevo solo farla funzionare su un palcoscenico invece che su uno schermo. Non tutti i film possono diventare teatro".

Laura Guerra