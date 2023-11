Performance teatrale dedicata a Copernico. Protagonisti gli studenti

"Copernico e il Cambio di Prospettiva" è il laboratorio teatrale tenuto da Giulio Costa, regista di Ferrara Off, che ha coinvolto studenti dell’ateneo estense presso il Centro Teatro Universitario di Ferrara in via Savonarola 19, che lo ha promosso e finanziato.

Domani, alle 18, a Palazzo Turchi di Bagno, in corso Ercole I d’Este 32, si terrà la restituzione – in forma di prova aperta a ingresso libero e gratuito, con prenotazione alla mail ctu@unife.it – del percorso performativo sviluppato in queste settimane. "L’attività creativa – spiega il regista Giulio Costa – è partita da una fase di ideazione dove sono state condivise riflessioni personali legate ai temi di cui Copernico è portatore. Ogni partecipante ha riportato questi aspetti al proprio vissuto personale e alla contemporaneità, ricavandone frammenti di recitazione che verranno ricomposti nella performance finale". Una decina gli studenti in scena, provenienti da tutti i dipartimenti dell’Università, che confluirà nell’esibizione per riattualizzare non tanto le teorie, ma il portato di Copernico, nell’anniversario dei 550 anni dalla nascita. L’esposizione, organizzata dal Sistema Museale dell’Ateneo con alcune istituzioni polacche, ripercorre i luoghi della vita e dell’opera di Copernico, dedicando attenzione alla storia dello Studio estense a cavallo tra Quattrocento e Cinquecento, quando Copernico si laureò a Ferrara in Diritto Canonico.