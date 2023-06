PerLe Mamme" a Comacchio, incontri di accoglienza e condivisione per il dopo parto"

Nell’arco dell’estate, una volta al mese, ci sarà l’appuntamento con ‘PerLe Mamme’: un cerchio di accoglienza e condivisione per affrontare insieme il dopo parto, l’allattamento, la cura del proprio bambinoa e molto altro. Il primo incontro si terrà nella giornata di domani, dalle 17 alle 19 presso il Centro per Bambini e Famiglie ‘L’Albero delle Meraviglie’ di Comacchio, in via Natale Cavalieri 38. Per informazioni, è possibile contattare l’ostetrica Isabella Pozzati al numero 392-7333897. Sempre al Centro ‘L’Albero delle Meraviglie’, a partire dal 4 luglio, partiranno gli incontri di preparazione alla nascita.