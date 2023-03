Permessi col trucco False assunzioni per avere i documenti Indagato un ferrarese

Fingevano di assumere migranti nelle loro aziende per consentirgli di avere le carte in regola per ottenere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Il tutto, ovviamente, dietro pagamento di una somma di denaro. È la tecnica che, secondo gli investigatori della polizia di Stato, utilizzava un’organizzazione dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Un gruppo che aveva radici in Veneto, ma addentellati anche nel nostro territorio. Tra gli indagati figura infatti anche un ferrarese (un 67enne di Poggio Renatico). L’inchiesta della squadra mobile di Padova ha portato a cinque misure cautelari (due in carcere, una ai domiciliari e due misure interdittive) che vanno ad aggiungersi ad altri 78 indagati (un italiano e 77 stranieri). Tra gli indagati c’è anche il ferrarese il quale, secondo le accuse, avrebbe avuto il ruolo di legale rappresentante di una società ‘fantasma’. Un’azienda il cui scopo sembrava essere soltanto quello di produrre i documenti necessari agli stranieri che facevano parte del ‘giro’. Le accuse, formulate a vario titolo, sono associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, falso materiale e ideologico.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, gli stranieri pagavano duecento euro per ogni pratica, ottenendo così atti e documenti falsi (contratti di assunzione, buste paga e altro) emessi da società costituite appositamente per questo scopo, ma di fatto non attive. Con questo meccanismo, i vertici dell’associazione riuscivano a far ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno a persone che altrimenti non ne avrebbero avuto diritto. Tra gli indagati ci sono anche un avvocato e un consulente del lavoro. L’inchiesta è iniziata nel 2020 a seguito di alcuni accertamenti della questura di Padova finalizzati ad appurare i rapporti lavorativi dichiarati da alcuni nigeriani per ottenere il rinnovo e la conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Dai controlli è emersa la reale natura delle aziende che li avrebbero assunti, prive di strutture e di dipendenti. Oltre a ciò, è emerso che le ditte in questione non svolgevano nessuna delle attività dichiarate (dal commercio all’ingrosso di carne all’acquacoltura, dal trattamento dei metalli al commercio di materiali da costruzione). Il tutto a fronte di ben 86 nuove assunzione nel 2020 e altre 88 nel 2021.

Tra queste società risulta esserci anche quella del 67enne poggese. L’azienda di cui risultava legale rappresentante avrebbe dovuto occuparsi di trattamento e rivestimento di metalli. In realtà gli inquirenti hanno scoperto che non c’erano né una sede legale né sedi di esercizio. Nonostante ciò, risultava aver assunto ben trenta dipendenti. Quella ditta, stando alle contestazioni, serviva quindi solo per produrre la documentazione necessaria al rilascio dei permessi. Gli inquirenti hanno inoltrato gli atti dell’inchiesta anche alla questura di Ferrara per le opportune valutazioni sui permessi di soggiorno ottenuti con queste modalità.

Federico Malavasi