Permessi di soggiorno col trucco: "Carte false per avere i documenti". Adesso in 47 rischiano il processo

Avrebbero messo in piedi un’organizzazione finalizzata a far ottenere il permesso di soggiorno a cittadini stranieri attraverso documenti falsi. Un ‘sistema’ che avrebbe operato per sette anni, dal 2014 fino al 2021, fino a quando non è finito nel mirino di procura e guardia di finanza. La lente degli inquirenti si è stretta intorno a diverse decine di soggetti, con particolare attenzione sui tre ritenuti i componenti dell’ipotizzata associazione a delinquere. Si tratta di due italiani e un camerunense: Ennio Bizzarri, noto commercialista e assessore a Vigarano, Marco Benati, e Janvier Bienvenu Mbe Mbe. A loro la procura contesta l’associazione a delinquere finalizzata al falso e al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (Bizzarri è ritenuto dagli inquirenti il promotore del sodalizio). Secondo il castello accusatorio, il commercialista avrebbe pianificato l’istituzione delle società create per far apparire i presunti falsi redditi dei migranti, mentre Benati e Mbe Mbe curavano la falsificazione dei documenti e si occupavano di procurare nuovi clienti. Con loro, altri quarantaquattro imputati, tutti stranieri, i quali avrebbero ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno grazie alle presunte carte fasulle (per loro l’accusa è ‘solo’ di falso). La notizia dell’inchiesta era già emersa nel 2022, ma di recente è arrivata a una svolta. Il pubblico ministero Andrea Maggioni ha infatti chiesto il rinvio a giudizio di tutti i 47 imputati e il giudice Danilo Russo ha fissato l’udienza preliminare per il 27 marzo.

Le contestazioni. L’ipotesi investigativa è che il commercialista, con la collaborazione degli altri due principali coimputati, si occupasse di tutte le pratiche necessarie per aprire una partita Iva da cui risultasse l’attività commerciale degli stranieri, tutti o quasi venditori ambulanti di abbigliamento o di oggetti di artigianato. In questo modo dimostravano, con documentazione ritenuta falsa dalla procura, di avere un reddito sociale superiore alla soglia minima necessaria per ottenere il permesso di soggiorno. Reddito derivante dalle attività più svariate: in particolare commercio al dettaglio e all’ingrosso, ma anche di tipo artigianale o manifatturiero. Così facendo avrebbero dunque indotto in errore i funzionari della questura che, alla luce di quelle carte, deliberavano il rinnovo del permesso di soggiorno. I successivi accertamenti della Finanza hanno però fatto emergere che per nessuno degli stranieri finiti sotto inchiesta risultavano sedi di lavoro, il possesso dei necessari macchinari e attrezzature e nemmeno la collaborazione di alcuni dipendenti. A chiusura dell’anno fiscale, i consulenti avrebbero quindi inserito nelle dichiarazioni presentate telematicamente dai loro clienti dati artefatti per far risultare una contabilità fittizia. Tutte contestazioni delle quali gli imputati dovranno rispondere davanti al gup.