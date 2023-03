Permessi di soggiorno e sostegni Inps con finti contratti di lavoro: raffica di denunce

‘Creavano’ contratti di lavoro falsi per favorire l’immigrazione clandestina e frodare l’Inps. Una tecnica che alla banda avrebbe fruttato oltre 4 milioni di euro per un totale di 845 finti contratti di lavoro su cui venivano, poi, accumulati contributi. I militari hanno smantellato l’associazione grazie a una fitta serie di indagini scaturite da svariate segnalazioni da parte dell’Inps stesso. L’operazione ha sgominato un sistema fraudolento che è stato ideato da due consulenti, italiani e residenti nella Bassa bolognese, che avvalendosi di 17 conniventi (tutti datori di lavoro tra cui persone fisiche e società tra Ferrara e Bologna) avevano escogitato un vero e proprio tariffario. In questo modo, i soggetti creavano e preparavano falsa documentazione che attestava rapporti lavorativi inesistenti. La finta documentazione era necessaria sia per il rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno di numerosi cittadini extracomunitari, sia per l’ottenimento di indebite misure previdenziali. Le indagini hanno richiesto lo svolgimento di perquisizioni locali, personali e informatiche, nonché l’acquisizione di numerose testimonianze e di copiosa documentazione dell’Inps di Bologna e Ferrara. L’esito delle attività di indagine ha accertato la stipula di 845 contratti di lavoro fittizi relativi all’assunzione di 644 cittadini extracomunitari, 113 dei quali avrebbero beneficiato di indebite misure economiche a sostegno del reddito, quali le indennità di disoccupazione, assegni familiari e maternità, per un importo di oltre mezzo milione. L’analisi dei contratti ha, poi, permesso di rilevare 156mila giornate lavorative mai prestate, corrispondenti a circa 430 anni di inesistenti periodi contributivi, la cui cancellazione ha consentito di prevenire che a questi soggetti venissero riconosciute pensioni per oltre 4 milioni. Oltre agli intestatari dei contratti di lavoro fittizi, sono stati denunciati i 17 datori di lavoro, dislocati tra Ferrara e Bologna e otto soggetti ritenuti gli ideatori della frode.