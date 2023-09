Permessi ’fantasma’. Immigrazione clandestina e falso, ma i 27 imputati finiscono prescritti

Il tempo trascorso ha giocato a favore dei ventisette imputati del processo per i falsi permessi di soggiorno. Si tratta di uno dei filoni d’inchiesta che erano scaturiti dall’indagine delle fiamme gialle estensi, conclusa nel 2021. Accertamenti che avevano portato all’iscrizione nel registro degli indagati di più di cinquanta persone, tra le quali commercialisti con studi nel Bolognese e nel Ravennate e di decine di immigrati che gravitavano nel Ferrarese e avevano beneficiato dei permessi fantasma. Ieri mattina, davanti al giudice del Tribunale di Ferrara si è chiuso il primo filone, con il proscioglimento di tutti gli imputati per avvenuta prescrizione. Ventisette posizioni – un datore di lavoro e 26 immigrati - che si sono chiuse in un battibaleno. Il secondo troncone della stessa inchiesta – che riguarda tre commercialisti e altri dieci immigrati – sarà portato all’attenzione del Tribunale a novembre prossimo, ma anche in questo caso è altamente possibile che per alcune vicende possa intervenire la prescrizione, considerando che stiamo parlando di episodi accaduti tra il 2014 e il 2019. In alcuni casi addirittura nel 2012.

L’inchiesta. Le segnalazioni erano partite dall’ufficio immigrazione della questura. Era stata notata una mole ingente di richieste di nuovi permessi di soggiorno, oppure di rinnovi di documenti già rilasciati. I reati ipotizzati a vario titolo sono favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, falso e induzione in errore di pubblico ufficiale. Secondo l’impianto accusatorio, i consulenti avrebbero realizzato dietro compenso – qualche centinaio di euro a pratica – false dichiarazioni dei redditi per ottenere il rilascio o il rinnovo dei documenti di soggiorno. A dare il via alle indagini, appunto, sono state alcune segnalazioni di natura amministrativa arrivate alla caserma di via Palestro dall’Ufficio immigrazione della questura e riguardanti numerose domande di rinnovo dei documenti da parte di stranieri residenti nel Ferrarese. L’esame della documentazione fiscale redatta per il rilascio dei permessi ha subito fatto ‘drizzare le antenne’ agli investigatori. In molti casi, infatti, sarebbero emerse delle anomalie sulle quali si è concentrata l’attenzione dei finanzieri. Da qui l’analisi di ogni documento prodotto dai commercialisti e la scoperta di cifre non solo ’gonfiate’, ma in alcuni casi inventate. Con aziende fittizie e resoconti che servivano soltanto per dimostrare all’ufficio immigrazioni che era stato raggiunto il reddito minimo per avere diritto a rimanere in Italia. L’altro filone. Per quanto riguarda il secondo troncone, il cui processo di aprirà il 13 novembre prossimo, sono tredici le persone rinviate a giudizio (tre professionisti e dieci migranti). Per due di questi professionisti il processo si aprirà però con un carico di contestazioni meno gravoso. Sono stati infatti prosciolti da otto capi di imputazioni grazie all’intervento della prescrizione. Gli imputati compariranno davanti al giudice Alessandra Martinelli per l’inizio del dibattimento.