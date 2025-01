Permesso di soggiorno, ricorso accolto dal Tar

FERRARA

La prefettura di Ferrara avrebbe dovuto trasformare, come chiesto dal lavoratore extracomunitario, il permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato. Per questo i giudici della Prima sezione del Tribunale amministrativo dell’Emilia Romagna, hanno accolto il ricorso al diniego. La vicenda riguarda un lavoratore che nel chiedere la trasformazione del permesso di soggiorno, aveva allegato tre diverse certificazioni uniche relative al 2024, ognuna delle quali relativa a una diversa impresa datrice di lavoro. "Dall’esame degli elementi probatori sembrerebbe essere stato rispettato – si legge nella sentenza del Tar – il presupposto delle 39 giornate lavorative in tre mesi. Su punto, quindi, in difetto di una più precisa motivazione da parte dell’amministrazione, in ordine a eventuali profili di rigetto dell’istanza, il Collegio non può che ritenere la motivazione addotta dallo Sportello Unico non conforme alla documentazione prodotta dallo straniero, con conseguente illegittimità del provvedimento impugnato". Per questo, il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso del lavoratore, annullando il provvedimento di diniego. Il nodo centrale della decisione ha riguardato il fatto che la normativa non stabilisce un termine preciso entro il quale il lavoratore debba chiedere la conversione del permesso di soggiorno "prevedendo essa come sola condizione l’avere svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, la sussistenza di un’offerta di contratto di lavoro subordinato e a tempo determinato o indeterminato". Tutte condizioni che i giudice della Prima sezione del Tar Bologna hanno rilevato nel ricorso presentato dall’extracomunitario. La prefettura puà proporre ricorso al Consiglio di Stato.

cri.ru.