"Perplessità su tempistica e motivazioni"

La scelta dell’amministrazione comunale di Ferrara di aumentare l’imposta di soggiorno mi lascia perplessa per due motivi: gestione del bilancio e adeguatezza delle politiche turistiche. Trovarsi oggi, dopo una stagione molto florida in termini di fondi aggiuntivi alle amministrazioni locali, ad aumentare le imposte è un segnale preoccupante. D’altro canto i continui prelievi dal fondo di riserva, per la copertura di scelte che nulla avevano a che vedere con il carattere emergenziale previsto da norma, ci avevano da tempo messo in allarme.

Ancora una volta, poi, pare non si voglia comprendere quanto sia importante il termine programmazione per i professionisti del turismo.

Una delle mie battaglie è stata quella di portare in commissione, in audizione, i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative, sono stata pubblicamente accusata di sperpero di tempo e risorse perché l’amministrazione, mi è stato detto, non aveva alcun bisogno delle commissioni per parlare con gli operatori. Qualcosa non deve aver funzionato: questo incremento coglie tutti di sorpresa. Nessun cenno a questa scelta nella commissione del 18 dicembre scorso e un annuncio, a giochi fatti, solo qualche giorno fa al tavolo imposta di soggiorno, con l’entrata in vigore già decisa ai primi di aprile.

Faccio di nuovo presente che il turismo intermediato si muove con un anno di anticipo e che i contratti per le prenotazioni di aprile e di settembre sono già stati siglati dai tour operator. Invito la maggioranza a ritardare più possibile l’entrata in vigore di questa variazione e a definire con chiarezza, come fanno altri Comuni, se e quanto dell’introito totale sia utilizzato come volano per l’attrattività turistica della città d’arte. Parlare con gli operatori è fondamentale per capire se certi investimenti siano davvero giustificati e proficui per la filiera o se si possa correggere il tiro.

* consigliera comunale del Pd