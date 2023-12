Perseguita e minaccia l’ex moglie: arrestato

Nonostante avesse ricevuto un ammonimento da parte del Questore di Ferrara per maltrattamenti in famiglia, si è presentato a casa della propria ex moglie, pretendendo di entrare nell’appartamento, a suon di urla, minacce e insulti. Ma a coglierlo sul fatto sono stati i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Copparo che l’hanno arrestato per atti persecutori nei confronti della donna. L’episodio è avvenuto nella serata di martedì scorso. L’uomo, un cinquantanovenne, si è presentato alla porta di casa dell’ex coniuge e ha cominciato a rivolgerle minacce e insulti, pretendendo di entrare. La donna, comprensibilmente impaurita, si è barricata in casa e ha chiesto l’intervento da parte dei carabinieri. I militari sono arrivati immediatamente sul posto e hanno sorpreso il cinquantanovenne ancora dinanzi alla porta, intento ad urlare e a rivolgere minacce all’ex moglie. Dunque, hanno deciso di intervenire. I carabinieri della Compagnia di Copparo hanno arrestato l’uomo e lo hanno portato in carcere a Ferrara, come disposto dall’Autorità giudiziaria. Nella mattinata di ieri in Tribunale a Ferrara, si è svolta l’udienza di convalida dell’arresto e il giudice ha fissato udienza dibattimentale per il 20 febbraio 2024, applicando all’uomo il divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi da lei frequentati.

Valerio Franzoni