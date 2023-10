Perseguita e pedina la barista: condannato

Per due mesi avrebbe perseguitato una barista di Portomaggiore con pedinamenti, appostamenti al lavoro e sotto casa e contattandola tramite Facebook. Un comportamento che è costato caro a un 45enne pachistano residente nel Bolognese ma impiegato come operaio a Portomaggiore. L’uomo, a seguito della denuncia della barista, è finito a processo con l’accusa di atti persecutori. Il processo a suo carico si è concluso nei giorni scorsi con una condanna a due anni e quattro mesi di reclusione. Sentenza che ha addirittura superato le richieste formulata dalla procura: il pubblico ministero si era infatti fermato a un anno e sei mesi. Il 45enne (difeso dall’avvocato Filippo Sabbatani) al momento si trova in carcere in quanto aveva violato la misura del divieto di avvicinamento nei confronti della persona offesa.

I fatti al centro del processo si sono verificati tra il giugno e l’agosto del 2022. L’imputato avrebbe iniziato tentando un approccio con la barista durante il suo turno di lavoro. La donna, comprendendo le intenzioni dello straniero, lo ha respinto. Da lì è iniziato l’incubo descritto prima nelle querele e poi negli atti del processo. Giorno dopo giorno, le ‘attenzioni’ del pachistano si sarebbero fatte sempre più insistenti. L’uomo avrebbe preso a fermarsi ripetutamente ai tavolini del bar fissandola con insistenza e tentando di approcciarla nonostante i rifiuti per poi alzare l’asticella e passare ad azioni ben più inquietanti. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbe controllato i movimenti della donna seguendola addirittura fino a casa, trattenendosi sulla strada e suonando il campanello. Gli atti persecutori si sarebbero poi verificati anche via social, con ripetuti contatti attraverso Facebook e tentativi di chiamarla, nonostante la granitica mancanza di risposta a ogni singolo messaggio.

Una situazione che in breve tempo ha creato nella barista una situazione di ansia e preoccupazione, oltre a un serio timore per la propria incolumità. Al punto da spingerla a denunciare ai carabinieri. La prima conseguenza della querela è stata l’emissione di un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna. Misura che l’uomo ha però violato, recandosi al bar mentre la malcapitata serviva ai tavoli (condotta al centro di un procedimento parallelo). Per quanto riguarda lo stalking, invece, la posizione del 45enne è stata definita l’altro giorno in tribunale, con la condanna inflitta dal giudice Sandra Lepore.

Federico Malavasi