Perseguita e offende la sua ex: assolto. Il giudice: "Non è chiara la volontà di punirlo"

Ferrara, 9 aprile 2024 – Dopo quasi tre anni, ieri, la trentunenne, che era stata oggetto di ripetuti episodi di stalking, o presunti tali, ha visto di fatto assolvere colui che le aveva reso la vita impossibile nell’estate del 2021. Tecnicamente il giudice del Tribunale di Ferrara, Giovanni Solinas, ha sentenziato il ’non luogo a procedere’ nei confronti dell’imputato, un ferrarese di 39 anni. In sostanza, secondo il magistrato, non sarebbe stata chiara, nella denuncia sporta alla polizia, la volontà della parte offesa di veder punito il suo persecutore. Viene da chiedersi, perché allora avrebbe dovuto sporgere denuncia. Ma andiamo per ordine.

La denuncia

Siamo nell’estate del 2021, la relazione tra l’imputato e la vittima, una ragazza di nazionalità brasiliana di 31 anni, finisce. Ma lui, come purtroppo spesso accade, non intende accettarlo e inizia a perseguitare la ex. Oltre ai soliti messaggi sui social e continue telefonate, non riuscendo ad attirare la sua attenzione, inizia a seguirla nei luoghi da lei frequentati di solito: al lavoro, al bar. Fino a presentarsi a casa sua, citofonando insistentemente per riuscire a farsi aprire. E, non riuscendoci, inizia a offenderla pesantemente. Comportamenti che si aggiungono alle urla quando riesce a incontrarla. Alle pesanti offese. Fino a spingersi a raggiungerla anche sul luogo di lavoro, cercando di avere un contatto con lei. Una situazione che è stata tollerata per un po’, ma che alla fine ha portato la ragazza a denunciare tutto alla polizia. Raccontando dettagliatamente gli atteggiamenti subiti.

L’inchiesta

Da qui ne è nata un’inchiesta con le indagini coordinate dal pubblico ministero Barbara Cavallo, che ha chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio del trentanovenne per stalking. Rinvio a giudizio disposto dal giudice dell’udienza preliminare Silvia Marini, a giugno dello scorso anno. A ottobre successivo si è aperto il processo, ma qui è arrivato l’intoppo: nella denuncia sporta dalla vittima, mancava il riferimento esplicito alla volontà che il suo ex venisse punito.

Ieri il legale che assiste la parte offesa, l’avvocato Enrico Segala, ha sottolineato che l’intenzione era più che palese, considerando che la donna aveva anche fornito tutte le chat che l’uomo le inviava, presentando un supplemento di querela. Ma il giudice ha disposto il non doversi procedere. Unica possibilità per ribaltare tutto, a questo punto, è il ricorso alla Corte di Cassazione.