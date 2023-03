Perseguita i familiari, ma i militari lo rintracciano Giovane finisce in manette

Perseguita i familiari e, per questo motivo, finisce in carcere. Un 37enne è stato arrestato martedì scorso dai carabinieri del Norm di Ferrara. L’uomo è finito in manette dopo essere stato pizzicato dai militari. Gli uomini dell’Arma, in precedenza, avevano ricevuto una nota di ricerca dalla centrale operativa di un 37enne Bolognese colpito da ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale Felsineo, il quale dalle informazioni assunte doveva trovarsi a Ferrara. Immediatamente le pattuglie in servizio si sono messe alla ricerca dell’uomo che poco dopo è stato rintracciato nel centro. L’arrestato è stato condotto alla Casa Circondariale ’Costantino Satta’.