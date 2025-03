Perseguita la ex compagna, ora non potrà più avvicinarsi

Ancora un episodio di violenza di genere, ancora una donna piombata nell’inferno cucitole intorno da un ex compagno che non vuole rassegnarsi alla fine del rapporto. L’ennesimo incubo di una lunga serie è stato interrotto nelle scorse ore, quando la polizia ha eseguito a carico dell’uomo la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla malcapitata. Il provvedimento è stato emesso dal giudice a seguito della querela sporta dalla donna, nella quale si raccontavano gli atti persecutori che la stessa avrebbe subito nell’ultimo periodo a opera di quell’ex troppo invadente.

Svolti gli accertamenti del caso, gli uomini della squadra mobile hanno raggiunto l’uomo nella propria abitazione e gli hanno notificato il provvedimento che ora gli impedirà di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla donna e lo obbligherà a tenere una distanza pari ad almeno 500 metri. Per verificare il rispetto del provvedimento, all’uomo è stato applicato anche il braccialetto elettronico. Tale strumento utilizza la tecnologia Gps per controllare in tempo reale la posizione di chi lo indossa. Se si avvicina alla vittima il dispositivo lancia un allarme alla centrale della questura, mentre un secondo segnale arriva invece sul dispositivo dato alla vittima sul quale è installata un’App per monitorare gli spostamenti dello stalker. Attualmente la sala operativa della questura gestisce undici dispositivi di questa tipologia.

Da ieri, anche nel territorio di Ferrara è entrato in vigore il 112 come numero unico per le emergenze. Un cambiamento che, in un certo senso, manda ‘in pensione’ il 113 (componendo il 112 si potrà infatti richiedere l’intervento della polizia, dei carabinieri, dei vigili del fuoco, del soccorso sanitario e del soccorso in mare). Questa svolta è un’occasione per fare il punto sull’attività dell’ultimo anno della centrale della questura. Nel 2024, la sala operativa di palazzo Camerini ha gestito un totale di 6.170 chiamate di cui 1.705 sfociate in interventi di polizia giudiziaria (conclusi con arresti, denunce e altro) e 388 di soccorso pubblico. Tra le restanti 4.077 vi sono appunto anche gli interventi per gli alert del braccialetto elettronico.

re. fe.