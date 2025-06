Perseguita l’anziana madre. Dopo l’arresto andrà a processo

I carabinieri della compagnia di Portomaggiore hanno arrestato, per l’ennesima volta, un italiano di 44 anni con trascorsi familiari di natura violenta. L’uomo, arrestato l’anno scorso per maltrattamenti ai danni dell’anziana madre convivente, dopo circa un anno trascorso in carcere era rientrato a casa nel gennaio di quest’anno ed aveva ricominciato a maltrattare la donna, tanto che i militari erano dovuti intervenire nuovamente, nell’aprile scorso, imponendogli – d’urgenza – l’allontanamento da casa ed il divieto di avvicinamento a luoghi frequentati dalla donna, provvedimento che poi era stato convalidato dal magistrato.

Qualche settimana più tardi, incurante delle prescrizioni impostegli, l’uomo si era ripresentato a casa ed aveva tentato di entrare, ma era stato reperito dai militari poco distante ed arrestato in flagranza di reato. Convalidato l’arresto, il Giudice del Tribunale estense gli aveva imposto anche il divieto di dimora a Portomaggiore, ma sabato scorso l’uomo si è ripresentato a casa della madre, dove è stato intercettato dai Carabinieri che, ben conoscendo la situazione del nucleo familiare, sorvegliano con frequenza i dintorni dell’abitazione.

Arrestato nuovamente, quindi, per la violazione del divieto di avvicinarsi all’anziana madre, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma portuense fino alla mattinata di oggi, quando i Carabinieri lo hanno condotto dinanzi al Giudice del Tribunale di Ferrara, che ne ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere in attesa di processo.