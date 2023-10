Perseguita la vicina di casa con appostamenti e bigliettini: divieto di avvicinamento

Ferrara, 20 ottobre 2023 - Perseguitava la sua vicina di casa con continui appostamenti davanti alla sua abitazione, bussando alla porta d'ingresso e lasciando tantissimi bigliettini scritti a mano. Proprio per questo motivo, nei confronti di un uomo di Ferrara, è stato predisposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima.

La vicenda prende piede in seguito alla denuncia sporta da una donna, che ha raccontato agli agenti di essere stata vittima di condotte moleste da parte dell'uomo, che l'hanno portata a vivere in un perenne stato d'ansia e paura, arrivando a temere per la sua incolumità.

All'esito delle indagini,che hanno permesso di accertare le dinamiche e confermare il racconto della vittima, l'Autorità Giudiziaria ha emesso la misura cautelare che impone all'uomo, non solo di non potersi avvicinare ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ma anche di mantenersi ad una distanza non inferiore a 100 metri e di non comunicare con lei.