Perseguitava la nuora, suocero condannato

Quattro anni di reclusione per avere trasformato in un incubo la vita della nuora, ma nessuna prova di violenza sessuale nei suoi confronti. Si è conclusa con la condanna per un capo di imputazione e l’assoluzione per l’altro la vicenda giudiziaria che vede imputato un 72enne italiano accusato di stalking e violenza sessuale nei confronti di una trentenne straniera. Il processo a suo carico si è concluso nella mattinata di ieri con discussione e sentenza. Il pubblico ministero Ombretta Volta, in fase di requisitoria, ha chiesto la condanna per entrambe le contestazioni, per un totale di otto anni di reclusione. La difesa ha invece insistito per l’assoluzione. Alla fine, i giudici del collegio hanno in parte accolto entrambe le istanze, condannando per gli atti persecutori e assolvendo per gli abusi sessuali. "Nonostante la difficoltà di questo processo per la nostra assistita prevale un senso di soddisfazione – hanno commentato gli avvocati della vittima, Gianni Ricciuti e Gabriele Farinelli –. La pena è severa e c’è addirittura la riserva del tribunale sull’aggravamento della misura del divieto di avvicinamento a carico dell’imputato. A noi interessava che finisse l’incubo per la nostra assistita. Speriamo che questa sentenza sia di monito per interromepre i comportamenti che ne ne hanno pregiudicato la vita".

I fatti. L’incubo per la trentenne è iniziato nel 2020, poco dopo il matrimonio con il figlio del presunto aguzzino. Marito e moglie, dopo le nozze, avevano deciso di andare a vivere nell’abitazione dei genitori di lui. Dopo la nascita del secondo figlio sarebbe iniziato l’inferno: la donna ha raccontato che il suocero avrebbe approfittato di ogni momento in cui lei era sola per molestarla. Il tutto ’condito’ dall’avvertimento che se si fosse azzardata a raccontare quanto accadeva fra di loro avrebbe fatto in modo di non farle vedere più i bambini. E lei ha ritenuto che questa ipotesi fosse concreta, al punto da sopportare per più di due anni tale situazione. Alla fine, nel 2023, ha deciso di andarsene da casa. Ma nemmeno così è riuscita a lasciarsi alle spalle l’incubo. L’ex suocero avrebbe infatti iniziato a perseguitarla con pedinamenti, appostamenti e insulti. Dopo la denuncia, tali situazioni sono finite al vaglio del tribunale che però ha ritenuto provate soltanto quelle relative agli atti persecutori.

f. m.