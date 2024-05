Personale di magazzino per Fri-el Green House

Fri-el Green House è un’azienda dedicata alla coltivazione e commercializzazione di pomodori freschi da coltura idroponica facente parte del gruppo FRI-EL. Per la sede di Ostellato in sono alla ricerca di alcune figure professionali, tra questi una per addetti al magazzino per confezionamento alimentare. La ricerca è rivolta ad ambosessi. Requisiti una buona manualità e minima esperienza di lavoro svolta in ambito produttivo, disponibilità immediata, capacità di lavorare in gruppo, rispetto per le gerarchie, organizzazione, puntualità ed affidabilità, ottima propensione all’ordine e alla pulizia. Disponibilità alla flessibilità negli orari di lavoro (turni, straordinari). Possesso della patente B e di un mezzo proprio per gli spostamenti, preferibile residenza nelle zone limitrofe all’azienda. L’orario di lavoro sarà full time da lunedì a sabato su turni. La sede è a Ostellato.