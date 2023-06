Personale ospedaliero in crisi Sindacati in stato di agitazione "Servono assunzioni urgenti"

È stato di agitazione. Lo annuncia il sindacato Anaaoo Assomed che con questa manovra, partita nella giornata di ieri, vuole denunciare la crisi della sanità ferrarese per quanto riguarda il personale ospedaliero e dell’azienda sanitaria. Oltre ad esserci infatti una cronica mancanza di personale e l’assenza di un piano di assunzioni per l’anno in corso, le condizioni di lavoro sono definite dai sindacalisti come inaccettabili, con straordinari che sono in realtà l’ordinario, weekend quasi tutti occupati da turni di reperibilità o guardia e ferie non godute. Anaao Assomed chiede quindi tre cose: l’assunzione immediata ed inderogabile di professionisti "Attualmente – spiegano i referenti sindacali – in quasi tutte le unità operative la legge 1612014 sull’orario di lavoro non è rispettata, così come quella su lavoro straordinario e "ferie e recupero festività soppresse, l’assenza per congedo di maternità non viene puntualmente rimpiazzata". Altra richiesta è quella di "contestare e contrastare le chiusure di servizi, perché sono il preludio del depotenziamento degli ospedali, gli accorpamenti o gli spostamenti di unità operative o altro, che vengono attuati non per migliorare il servizio reso al cittadino o le condizioni di lavoro dei professionisti, ma per non assumere il personale, perché la regola imperante è il rispetto del bilancio aziendale e il risparmio senza se e senza ma che, peraltro, vale solo per alcuni". Secondo il sindacato infine devono essere "contestate e contrastate tutte le azioni messe in essere dall’attuale management sanitario contrarie alle leggi e alle norme contrattuali vigenti o tese al solo al risparmio economico, senza tener conto del servizio reso al cittadino e delle condizioni di lavoro dei professionisti".

Lucia Bianchini