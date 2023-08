Personale sanitario "Dal 2021, 40 concorsi e 186 assunzioni nelle due aziende"

Diciannove direzioni di dipartimento. Dieci direzioni di unità operativa, da inizio anno, solo in ambito sanitario. Circa 80 ulteriori incarichi, sempre in ambito medico. Sono alcuni dei numeri, i più significativi, relativi alle politiche di valorizzazione del personale messe in atto dalla Direzione delle due Aziende sanitarie ferraresi. "Politiche – spiegano le due aziende in una nota – alle quali si aggiungono quelle di reclutamento vero e proprio, finalizzate a mettere gli operatori nelle condizioni di lavorare nella maniera migliore e più sicura possibile e a qualificare i servizi alla cittadinanza. La problematica della difficoltà a reperire personale medico non riguarda certo solo Ferrara. E’ infatti in atto una crisi dei sistemi sanitari europei, tra cui quello italiano, recentemente analizzata anche alla conferenza europea EHMA tenutasi quest’anno a Roma ad inizio giugno".

Molteplici le motivazioni: tra le principali si possono annoverare lo stress lavorativo del periodo pandemico e la retribuzione da Contratto Collettivo Nazionale non correlata adeguatamente; elementi importanti da analizzare a partire dal livello ministeriale. "Nel ferrarese – affermano in una nota le aziende – si sta cercando di far fronte a tale situazione generale con gli strumenti a disposizione. A partire da inizio 2021 ad ora, sono stati espletati oltre 40 concorsi specifici per medici cui si aggiungono numerosi bandi di mobilità esterna ed altre modalità di reclutamento flessibile, consentite dalla normativa. In questo modo, a fine 2022 sono state effettuate 186 assunzioni nelle due aziende grazie alle quali il saldo triennale è positivo: 857 professionisti presenti a fine 2022 contro 851 a fine 2019. Si aggiungono, nel primo semestre 2023, ulteriori 46 assunzioni. Più in generale, nel medesimo triennio, le risorse umane dell’Ausl sono aumentate del 7,29 per cento passando da 2.271 nel 2019 a 2.973 nel 2022, e quelle dell’Azienda Ospedaliero Universitaria sono aumentate nello stesso periodo del 5,58 per cento passando da 2.525 a 2.666. Sul fronte degli incarichi, a seguito del nuovo assetto dipartimentale condiviso con i sindacati sono stati nominati i direttori dei 12 dipartimenti ad attività integrata (DAI), il direttore del dipartimento di sanità pubblica e dei 6 dipartimenti di servizio, per un totale di 19".

Con la nomina della dottoressa Chiara Pesci a direttrice del pronto soccorso e medicina d’urgenza dell’azienda ospedaliero, salgono inoltre a 10 le nomine di Direttori di Unità operative a partire da inizio anno. A tali strutture di vertice si aggiunge il conferimento e la previsione di circa 80 incarichi, sempre in ambito medico, per le due aziende. Asul e azienda opedaliera ricordano infine che "è stato recentemente firmato, con i sindacati dei medici, l’accordo per accrescere le quote di valorizzazione economica degli incarichi professionali, che ha anche la finalità di rendere più attrattiva la procedura di reclutamento nonché la permanenza dei professionisti nelle aziende ferraresi".

re. fe.