Persone celiache in aumento, bar e ristoranti si adeguano. Nuovi clienti e strategie

La percentuale di persone celiache è in aumento, un target di clientela. Come organizzarsi con prodotti e menù che tutelino gli intolleranti al glutine e che attraggano una nuova clientela? Ne parliamo domani al workshop. L’incontro alle 10,30 nella sede Cna provinciale in via Caldirolo 84. Alle 10.30 Emanuela Toselli, presidente di Cna Agroalimentare di Ferrara. Celiachia, un fenomeno in crescita. Intervengono Davide Trombetta, presidente Aic Emilia Romagna, Cristina Saletti, dir. resp. Igiene degli Alimenti e Nutrizione Auls di Ferrara, Barbara Pellati, dietista AIC Emilia Romagna, Mirco Gallerani, titolare del ristorante pizzeria ‘Alle Aie sul Lago’. Coordina Linda Veronese, responsabile Cna Agroalimentare di Ferrara.