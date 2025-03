Persone con demenza, il progetto del Comune. Si cerca un ente che organizzi iniziative ed eventi

Il Comune nell’ambito di “Cento, Comunità Amica delle Persone con Demenza” intende individuare Enti del Terzo Settore, idonei e disponibili per la costituzione di un Tavolo di lavoro permanente, che funga da cabina di regia, per la co-programmazione di una serie di attività da realizzarsi a Cento, nell’anno 2026 e parte dell’anno 2027. Questa iniziativa è pensata per aumentare la consapevolezza della comunità e la comprensione verso la demenza; promuovere accoglienza e supporto alla persone la realizzazione di corsi di formazione/informazione basilare rivolti a titolo esemplificativo alle persone che gestiscono supermercati, forni, alimentari, farmacie, sanitarie, banche, centri estetici e parrucchieri ma anche dipendenti pubblici, affinché sappiano come gestire un anziano che dovesse trovarsi smarrito e/o comunque accogliere tale tipologia di utenza e il caregiver. Possono partecipare alla manifestazione di interesse gli Enti del Terzo Settore in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e tecnico-professionale. È esclusa la partecipazione di persone fisiche che non siano legali rappresentanti o delegate dai soggetti sopra elencati.