Persone fragili e sviluppo, alla regia la coop Germoglio

Oggi, dalle 10.30 alle 12.30, al Laboratorio Aperto (ex Teatro Verdi) in via Castelnuovo 10 a Ferrara, si terrà il workshop ’Lo sviluppo della persona fragile nell’economia circolare’, promosso dalla cooperativa sociale Il Germoglio in collaborazione con il corso di design del prodotto industriale dell’Università di Ferrara. L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di innovazione sociale, che ha vinto il bando ’Pr-fesr 2021-2027’ finanziato dalla Regione, finalizzato alla valorizzazione dell’attività di recupero cicli in collaborazione con ragazze e ragazzi seguiti dai servizi psichiatrici e alla ristrutturazione di un nuovo spazio all’interno del magazzino della cooperativa, che verrà trasformato in un ambiente ad uso multidisciplinare.

In occasione dell’incontro di oggi – presenti anche un rappresentante del Comune di Ferrara e la professoressa Tamara Zappaterra (Prorettrice alla Diversità, Equità e Inclusione dell’Università) – le studentesse e gli studenti illustreranno i risultati raggiunti, in particolare agli operatori e a chi vorrà partecipare, per avere un riscontro su quanto ideato e poter poi procedere alla definizione del progetto finale e alla realizzazione di prototipi.