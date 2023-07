Pesca abusiva, controlli a tappeto Raffica di sequestri

Sanzioni e sequestri sono stati operati nell’ambito delle verifiche effettuate nelle ultime due settimane da tutti i Comandi della Guardia Costiera, da Goro a Cattolica, che hanno operato sotto il coordinamento dell’8° Centro Controllo Area Pesca, della Direzione Marittima dell’Emilia-Romagna, secondo un calendario di attività predisposto in base al Piano operativo annuale regionale. L’obiettivo è incrementare oculatamente le missioni di vigilanza e controllo sulla filiera della pesca marittima, a tutela dei consumatori e degli operatori di settore che operano in regola. In questo ambito, nel territorio del Circondario Marittimo di Porto Garibaldi sono stati svolti degli approfonditi controlli sul funzionamento delle ‘Organizzazioni di produttori della pesca e dell’acquacoltura’, sul rispetto degli adempimenti normativi comunitari dettati dai Regolamenti dell’Unione Europea.

Nell’ambito delle verifiche effettuate sul litorale emiliano-romagnolo, sono state dunque effettuate in totale sessanta ispezioni, da cui sono scaturiti 263 specifici controlli; sono state elevate trentacinque sanzioni amministrative pecuniarie per un importo complessivo di oltre 52mila euro da versare all’erario e disposti diciotto sequestri amministrativi connessi, per un ammontare complessivo di oltre 750 chilogrammi circa di prodotti ittici tolti al mercato irregolare. Sono stati sanzionati motopescherecci colti a pescare in zone vietate eo con i dispositivi di identificazione automatica disabilitati, e in due casi per cattura di vongole oltre il quantitativo consentito. In alcune circostanze, per le rivendite di pescato è stata appurata la carenza della tracciabilità documentale necessaria a ricostruire l’origine di provenienza del pescato ed, in taluni casi, la mancata osservanza dei piani alimentari di autocontrollo (HACCP). Da parte della Guardia Costiera vengono invitati i consumato a prestare attenzione, durante l’acquisto al dettaglio dei prodotti ittici, che siano presenti le indicazioni-etichette obbligatorie contenenti la denominazione commerciale della specie ittica, la zona di produzione, del metodo di cattura e lo stato del prodotto (ad esempio, fresco, decongelato, allevato, ecc…): informazioni essenziali, a tutela degli acquirenti e della debita tracciabilità della filiera ittica. Anche nei locali di somministrazione occorre verificare le indicazioni riportate a menù, le quali devono specificare se il prodotto ittico alimentare sia congelato eo surgelato, altrimenti è da ritenersi fresco. Le azioni di sorveglianza procederanno, come di consueto, anche con le ordinarie attività e continueranno a vedere impegnate sia le motovedette che le autopattuglie.

Valerio Franzoni