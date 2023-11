Pesca, campionato del mondo a Fiscaglia

FISCAGLIA

Un importante appuntamento vedrà protagonista Fiscaglia che, la prossima settimana, ospiterà il secondo Campionato del Mondo Feeder Master di pesca nelle acque del Canale Navigabile a Migliarino. La manifestazione doveva inizialmente tenersi in Sud Africa, ma poi è stata assegnata a Fiscaglia, pronta ad accogliere un evento che attesta l’apprezzamento e la qualità del campo di gara, nel cui sviluppo l’Amministrazione comunale ha fermamente creduto, trovando grande supporto da parte di Fipsas. A presentare il Campionato del Mondo, ieri nella sede municipale di Migliaro sono stati il sindaco Fabio Tosi, affiancato dall’assessore allo Sport Francesco Sovrani, dal responsabile nazionale della Pesca di superficie Fipsas Antonio Fusconi, dal presidente di Fipsas Ferrara Paolo Gamberoni, alla presenza del consigliere nazionale Fipsas Massimo Rossi. "Onestamente non mi aspettavo di poter organizzare un mondiale così presto – ha esordito il sindaco Tosi -. Come amministrazione comunale abbiamo subito compreso e cercato di sfruttare al meglio il potenziale del Navigabile. E grazie a Fipsas siamo riusciti a portare un evento che avrà positivi riflessi per l’indotto locale". L’Amministrazione è pronta a richiedere alla Regione di iscrivere Fiscaglia all’interno dell’Osservatorio turistico per monitorare i flussi sul territorio. Grande soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore Sovrani che ha evidenziato come Fiscaglia sia diventata protagonista nel panorama provinciale per iniziative sportive di livello che hanno riscontrato apprezzamento e partecipazione.

Per Antonio Fusconi, il Campionato Mondiale è solo un punto di partenza per il campo di gara di Migliarino: "Con Fiscaglia la collaborazione è cominciata subito al meglio e si va ad affiancare alla realtà di Ostellato che, insieme, ci permettono di sviluppare attività praticamente per tutto il tempo dell’anno". Paolo Gamberoni ha evidenziato come il Mondiale sia stato assegnato solo un mese fa, "e quindi in poco tempo, grazie ad uno staff efficiente, siamo riusciti ad arrivare ad oggi con praticamente tutto pronto". Saranno dieci i Paesi che parteciperanno al Campionato Mondiale: Italia, Francia, Inghilterra, Repubblica Ceca, Ungheria, Germania, Austria, Portogallo, Irlanda e Spagna. Il programma prevede prove ufficiali dal 27 al 30 novembre, mentre l’1 e il 2 dicembre (dalle 10 alle 15) verranno disputate le gare per l’assegnazione del titolo di Campione del Mondo Feeder Master. Presso il Centro Polifunzionale di Migliarino, il 29 novembre alle 18, è prevista la cerimonia di apertura, mentre la premiazione finale si terrà il 2 dicembre alle 19 al Circolo Auser di Massafiscaglia.

