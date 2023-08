Pesca col magnete per l’ambiente Da Portomaggiore a Migliarino

Da Portomaggiore a Migliarino all’insegna della difesa dell’ambiente. C’è un ideale passaggio di testimone della pesca con il magnete. E’ un’attività molto semplice e permette movimento fisico e divertimento, soprattutto quando si ritira il magnete e si ritrova un oggetto metallico.

Il magnete viene legato a una corda, una volta fatto roteare il magnete si lancia in acqua e si recupera lentamente sino a quando si sente aumentare il peso del magnete. Non si pescano pesci, ma oggetti metallici che intasano e inquinano i corsi d’acqua.

Era stato sperimentato con successo a Portomaggiore l’anno scorso nel corso dell’Antica Fiera, ora la palla passa a Migliarino. "Dopo l’avvio dello scorso anno della prima gara ufficiale nazionale di pesca con il magnete a Portomaggiore – afferma l’assessore alle Attività Produttive, Enrico Belletti – quest’anno passiamo il testimone a Migliarino e in particolare al Canoa Club "Amici del Fiume" Migliarino. L’appuntamento è per sabato 2 settembre dalle 15 nella darsena di Migliarino: gli appassionati di questo sport potranno trascorrere qualche ora insieme divertendosi e facendo del bene all’ambiente, ripulendo l’invaso da eventuali rifiuti ferrosi". "La collaborazione con i comuni è importante – sostengono i volontari del Canoa Club "Amici del Fiume" di Migliarino – Grazie all’esperienza maturata nel Ferrarese dal comune di Portomaggiore il progetto di pesca magnetica ha avuto inizio, e sempre per suo merito si è sviluppata la prima gara nazionale di pesca magnetica in Italia. Il filo rosso che ci unisce è molto forte e speriamo possa essere duraturo.

Grazie quindi al Comune di Portomaggiore per averci aiutato nell’organizzazione e al Centro Sportivo Italiano e ad Aipo".

