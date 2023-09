"Pesca dei Lidi di Comacchio: convegno Unife su risorse e biodiversità"

Oggi, le istituzioni si confronteranno nell’ambito del Progetto FEAMP ‘Sviluppo di una strategia partecipativa per implementare le risorse della pesca migliorando la biodiversità e in funzione degli effetti dei cambiamenti climatici previsti nelle lagune costiere e zone umide dell’Adriatico’. Dalle 17, alla sala polivalente di Palazzo Bellini, si terrà l’evento ‘Pesci Pesca Pescatori’ organizzato dal Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Prevenzione (Disap) dell’Università di Ferrara in collaborazione con il Comune di Comacchio. Diversi i relatori che si alterneranno: l’assessore Antonio Cardi interverrà sul tema della priorità nella gestione dei livelli idrici delle valli. Carmela Vaccaro e Elena Marrocchino (Disap) parleranno di ‘Valli di Comacchio. Lagune e barene: evoluzione del territorio, georisorse, biodiversità’; Luisa Pasti (Disap) parlerà di ‘Ecosister - Ecosistema Territoriale di Innovazione dell’Emilia-Romagna’, mentre il direttore del Parco del Delta Massimiliano Costa interverrà su ‘La conservazione del patrimonio ittico del Parco del Delta del Po’. Seguiranno gli interventi di Alessandro Bondesan (Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara), Caterina Cornelio (Museo Delta Antico) e Giovanna Bucci (Disap). Alle 19 si chiuderà con la tavola rotonda organizzata da Gestimar.

v.f.