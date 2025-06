Pesca e agricoltura, incontro coi senatori. Balboni e De Carlo

Su invito del senatore Alberto Balboni, venerdì il presidente della commissione Agricoltura del Senato Luca De Carlo, uomo di punta del partito di Giorgia Meloni in questo fondamentale ambito economico, sarà in provincia di Ferrara per due importanti appuntamenti, a testimonianza dell’importanza riconosciuta da Fratelli d’Italia all’ Agricoltura e alla Pesca del nostro territorio.

Alle 19 il senatore De Carlo, accompagnato dal collega Balboni e dal consigliere regionale Gianella, sarà a Mezzogoro per il taglio del nastro della sagra dell’arachide. Alle 20,30, sempre accompagnato da Balboni, sarà a Comacchio per una conferenza insieme all’onorevole Mauro Malaguti e al consigliere Gianella dal tema: “Pesca e Agricoltura, quello che abbiamo fatto e quello che faremo “. L’incontro si terrà presso il bar Ragno, in via Cavour n. 1 e verrà introdotto da Tiziana Gelli.