Pesca e valli in pericolo "Troppe le specie invasive"

COMACCHIO

Sta causando seri problemi ai settori della pesca, della vallicoltura, dell’agricoltura e all’ambiente del Delta, la forte crescita di specie invasive. Esponenziale, in questi anni, è stato l’incremento di alcuni volatili che si nutrono di grossi quantitativi di pesce, danneggiando nidificazioni di altri uccelli, solo per citare alcune delle situazioni che sono state affrontate nel tavolo tecnico inerente le specie invasive che si è tenuto ieri mattina alla sala polivalente di palazzo Bellini a Comacchio, dopo i saluti del sindaco Pierluigi Negri e dell’assessore all’Ambiente Antonio Cardi, si sono alternati gli interventi di diversi relatori che hanno concordato sulla necessità di confrontarsi e trovare soluzioni al fenomeno. Ad aprire è stato il presidente provinciale di Enalcaccia, che ha offerto un quadro della situazione, identificando le specie che più stanno creando preoccupazioni: cormorano, gabbiano reale e ibis sacro, e rimarcato la necessità di piani di intervento per migliorare la situazione e favorire "la rinascita e la conservazione" del territorio delizio. Necessità che è stata ribadita anche da Alessandro Fugaroli (Federcaccia Ferrara), promuovendo sinergie per mettere in campo tutti gli sforzi "per preservare l’ambiente e le attività dell’uomo". "Abbiamo l’obbligo di tentare di risolvere il problema – ha rilanciato il presidente del Parco del Delta Veneto, Moreno Gasparini –, per tutelare chi opera nelle nostre aree e ne è buona ‘sentinella’. La presenza di cormorani, come di altre specie invasive, sta limitando il reddito dei nostri vallicoltori che, oltre a svolgere la loro attività, si impegnano nella manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio. Credo che il tavolo odierno debba essere utile a costruire un percorso condiviso tra enti pubblici, Ispra e mondo della caccia per adottare soluzioni". Ad offrire uno spaccato della situazione è stata la memoria storica Franco Mezzogori, che han ben rappresentato gli effetti degli uccelli ittiofagi sulla fauna ittica e sulle attività delle Valli di Comacchio , "che stanno subendo un forte impoverimento". In videocollegamento, il responsabile del Servizio Coordinamento Fauna Selvatica di Ispra Piero Genovesi ha espresso la necessità di aggiornare le politiche di gestione e conservazione sulla base del nuovo quadro, mutato dall’incremento di specie invasive sul territorio e si è detto disponibile a fornire il contributo tecnico di Ispra. Massima attenzione sul tema è stata espressa da Sonia Braghiroli della Direzione generale Agricoltura, Caccia e Pesca del Settore attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura della Regione, e dal direttore del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna che non ha nascosto la complessità della situazione.

Valerio Franzoni