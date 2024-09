Pesca, il Master Feeder. Guerzoni primo ferrarese

PESCA

Bella iniziativa, quella della sezione Fipsas di Ferrara al Lago di Consandolo. Dopo aver inaugurato, qualche tempo fa ,postazioni di pesca dedicate, l’altro giorno ha portato a pescare nove diversamente abili già coinvolti da Pro loco e altre associazioni in un concorso di pittura. Tutti hanno catturato pesci e si sono divertiti e a fine giornata foto di gruppo con l’assessore del Comune di Argenta, Sauro Borea. In campo agonistico è stato il campo di gara del Canal Bianco ad Ostiglia, a ospitare la fase finale del Campionato italiano individuale Master Feeder, il titolo è andato a Maurizio Parigi della Asd Cagnacci Trabucco, per Ferrara 32° posto per Maurizio Guerzoni della Asd Castello Maver. Il campionato regionale o Trofeo di serie B ha disputato la sua terza prova sul campo di gara del canale Acque Alte a Crevalcore di Bologna, la manifestazione si andrà a chiudere nei giorni 19 e 20 ottobre sul campo di gara delle Vallette ad Ostellato. Al Trofeo di Serie B prendono parte 40 squadre, tra queste sette formazioni ferraresi. Il campo di gara bolognese, a differenza della stragrande maggioranza dei corsi d’acqua frequentati dalle competizioni agonistiche della Fipsas dove le pesche più praticate sono quelle della roubaisienne e dell’inglese, prevede una pesca nell’immediato sotto riva con corte canne fisse, quest’anno ha prevalso la pesca con canne da due metri alla ricerca di carpette e carassietti. La gara ha visto il successo della Camaldoli Maver con 10 penalità, per Ferrara 8° posto per la PS FE Casumaresi Tubertini con 16, 15° per la Cannisti Renazzesi Colmic con 19, 21° per la Garisti Dario Tubertini con 23, 23°-25°-30° posto per la Canne Estensi Colmic con le formazioni A,C,B rispettivamente con 23, 26, 27 penalità, 38° posto per la Asd Castello Maver con 33 penalità. La classifica generale vede al comando il Team Crevalcore Tubertini, 16° ,25°,27° per la Canne Estensi Colmic A,C,B, 26° per la Garisti Dario Tubertini, 34° per la PS FE Casumaresi Tubertini, 39° per la Asd Castello Maver.