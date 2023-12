Pesca illegale nel canale Collettore. Sei persone finiscono nei guai

Alle prime ore dell’alba di ieri mattina, sei persone di nazionalità rumena, alcune delle quali

con svariati precedenti nel bracconaggio, sono stati fermati mentre portavano via i frutti di

un’attività di pesca illegale perpetrata, questa volta, nel canale denominato “Collettore acque alte”, zona di ripopolamento e frega ubicata all’interno del territorio di Jolanda di Savoia. A sorprendere i malviventi è stato il dispositivo coordinato dei nuclei carabinieri forestale di Ferrara, Comacchio e Portomaggiore, intervenuti grazie alla collaborazione di quei volontari che svolgono il prezioso ruolo di sentinelle sul territorio. Il bilancio complessivo dell’operazione conta il sequestro di 800 kg di fauna ittica illecitamente catturata (per lo più carpe, siluri, carassi), nonché di 2 gommoni, 12 reti, 2 batterie e 2 autoveicoli adibiti al trasporto del prodotto.

Mancano all’appello gli strumenti di elettrolocuzione comunemente adoperati per questo tipo di attività, probabilmente occultati prima di abbandonare il luogo. Tuttavia, dai segni riscontrabili sugli esemplari deceduti, se ne ipotizza con sufficiente certezza l’utilizzo. Nel frattempo, i sei soggetti sono stati denunciati per i reati di bracconaggio ittico, uccisione e maltrattamento animali. A carico dei medesimi sono state elevate sanzioni per 2.400 euro.