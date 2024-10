Pesca, in arrivo finanziamenti al 100 per cento

GORO

Nella sala consiliare di Goro, venerdì, il responsabile del Servizio economia ittica della Regione Emilia-Romagna Vittorio Manduca e i suoi collaboratori hanno presentato le linee guida e i contenuti del nuovo bando Feampa. L’incontro, volto a fornire una panoramica preliminare sul bando che uscirà a breve, ha visto la presenza di un folto pubblico composto da pescatori, presidenti di cooperative e figure tecniche, tra cui commercialisti e segretarie: una nutrita partecipazione che dimostra l’importanza e l’interesse suscitato nella marineria locale. Un’occasione anche per discutere le prospettive future del settore ittico e le misure necessarie per garantire il suo sviluppo sostenibile, in un periodo in cui le risorse disponibili sono particolarmente preziose. Il Feampa (Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura) è uno strumento di finanziamento a livello europeo, parte della nuova programmazione settennale, che fornisce risorse fresche per supportare il settore ittico. Durante l’incontro sono stati discussi i dettagli relativi al finanziamento della piccola pesca e pesca costiera, che per la prima volta sarà coperto al 100%. La grande pesca, invece, riceverà finanziamenti al 40-50%. L’avviso pubblico già uscito per la acquacoltura è finanziato al 60%. Diverse le domande poste sia dai tecnici che dai pescatori, interessati a comprendere le modalità di accesso ai contributi e le possibilità di acquisto finanziabili. È stato sottolineato come il finanziamento del 100% sia una novità anche per i soggetti privati, solitamente riservato ai comuni e agli enti pubblici. Il sindaco di Goro, Maria Bugnoli, ha espresso soddisfazione per l’esito dell’incontro: "È stato davvero incoraggiante vedere la partecipazione e l’interesse della nostra marineria. La presenza della Regione sul territorio è un segnale importante di attenzione verso le nostre realtà locali e le difficoltà che affrontiamo. Siamo fiduciosi che questo bando possa rappresentare un passo avanti concreto per il settore ittico".

Valerio Franzoni