Pescatore di vongole ferito alla testa. Ricoverato a Cona in Rianimazione

Si apprestava a sollevare l’ancora della propria imbarcazione per spostarsi in un’altra zona, quando uno dei meccanismi del sollevatore meccanico si è improvvisamente rotto, ed è schizzato con forza contro la testa procurandogli gravi ferite.

Vittima dell’infortunio sul lavoro, ieri mattina, è un produttore di vongole della zona di Goro, di 47 anni, che ora è ricoverato all’ospedale di Cona in prognosi riservata.

L’incidente si è verificato ieri mattina, durante una normale giornata di lavoro in una zona che fa della pesca alle vongole la sua principale attività e fonte di reddito.

Per motivi in corso di accertamento, a quanto sembra una parte del vericello utilizzato per sollevare l’ancora si è rotto ed è saltato violentemente, andando a colpire proprio sul capo l’uomo. Subito soccorso da colleghi di lavoro, è stato portato a terra ed è stato subito allertato il 118, che si è immediatamente precipitato sul posto.

L’equipaggio dell’ambulanza ha subito valutato necessario trasportare il paziente all’ospedale della città capoluogo, dove i medici hanno constatato una grave frattura cranica.

L’uomo è stato subito sottoposto ad intervento chirurgico e successivamente ricoverato in Rianimazione, dove ancora si trova, in prognosi riservata.

re. fe.