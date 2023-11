Pescatore finisce nella melma del canale, salvato dai pompieri

Era ormai in ipotermia, con gli stivali pieni di acqua e fango diventati pesanti, immerso, per buona parte del corpo, dai flutti, bloccato tra la melma del canale che continuava a scorrere. E’ stato salvato dai vigili del fuoco di Bondeno e di Ferrara. E’ successo ieri mattina, poco prima delle 11, ad un pescatore di Vigarano Mainarda di 75 anni. Si trovava a Salvatonica di Bondeno, vicino alle griglie della chiusa attraverso la quale le acque del Cavo Napoleonico si immettono nel Po, là dove la corrente è forte. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco volontari del distaccamento di Bondeno e la prima partenza dei vigili del fuoco di Ferrara. Corde ed imbragatura. Sono riusciti ad agganciarlo e a riportarlo a riva. Era salvo. E’ stato preso in carico dai sanitari del 118.