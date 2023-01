Pescatore morto Altri accertamenti

GORO

Anabolizzanti e farmaci sequestrati nell’ambito delle indagini sul gestore di una palestra a Codigoro e su un fisioterapista legato alla stessa struttura finita sotto la lente del pm Barbara Cavallo (foto) da comparare con i tessuti e i liquidi prelevati dal corpo di Elia Ricci, il pescatore di Goro morto a 26 anni dopo essere rientrato da una serata con gli amici. E’ il delicato incarico che è stato assegnato ieri dal pm Cavallo al consulente tecnico per gli approfondimenti tossicologici, nominato nell’ambito di questo procedimento giudiziario che sarebbe nato dall’esposto presentato proprio a seguito della morte del ragazzo. C’è da capire in sintesi se ci possano essere legami tra le sostanze sequestrati ai due indagati per morte come conseguenza di altro reato e le sostanze che eventualmente possano essere state assunte dal povero Elia. Il magistrato ha concesso novanta giorni per il deposito della consulenza.