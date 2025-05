Pescatore muore fulminato nel Delta del Po: la canna ha toccato i fili dell’alta tensione

Ferrara, 18 maggio 2025 – È morto fulminato mentre pescava nel Delta del Po, davanti alla moglie.

La vittima è un uomo di 74 anni residente in provincia di Bologna: era arrivato nella zona del Delta, a Zarabotta, per una giornata di relax e pesca sull’argine del Po di Volano. Purtroppo gli è stato fatale uno degli incidenti più pericolosi per i pescatori: durante il lancio della lenza, ha toccato un cavo elettrico ad alta tensione di uno dei tralicci che sovrastano la zona. La tragedia è avvenuta intorno alle 10,30 di questa mattina.

La scarica è stata purtroppo così potente da non lasciargli scampo, nonostante la moglie abbia chiamato subito i soccorsi. I sanitari si sono precipitati, intanto la moglie disperata ha provato a scuoterlo. Quando sono arrivati i medici hanno praticato tutte le manovre salvavita, compresa la rianimazione. Ma il cuore dell’uomo di 74 anni non ha mai ripreso a battere.

Assieme ai sanitari sono arrivati anche i carabinieri di Codigoro per le indagini. L'autorità giudiziaria è stata informata ma la salma dell'uomo è stata affidata ai familiari.