Pescatori di frodo ’armati’ di elettrostorditore Scattano tre denunce e il sequestro del pesce

Ancora un intervento dei carabinieri del comando tutela forestale e del comando tutela biodiversità nella lotta alla pesca illegale. Questa volta nel territorio comunale di Ostellato, precisamente in località San Giovanni. Ad essere colti sul fatto e denunciati tre soggetti di nazionalità rumena, di età compresa fra i 22 e i 43 anni. Intorno alle 4.30 di ieri, infatti, i militari delle stazioni carabinieri forestale di Portomaggiore, Comacchio e Ferrara, sono intervenuti dopo una prolungata attività di indagine. I bracconieri sono stati fermati subito dopo il carico del pescato, cosi che i militari hanno potuto sequestrare tutta l’attrezzatura: un elettrostorditore di costruzione artigianale, fatto di cavi elettrici collegati ad una batteria per auto, 200 metri di rete, 1 gommone gonfiabile, 1 guadino per la raccolta del pesce, nonchè un’auto usato per il trasporto. Confiscato anche il pesce catturato: carpe, siluri, carassi, luccioperca e amur, per un peso complessivo di circa 300 chili, tutti stipati in contenitori di plastica all’interno dell’auto.