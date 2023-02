Pescatori di frodo colti sul fatto Quattro finiscono in manette

Importante risultato nel contrasto contro l’antibracconaggio ittico nella provincia di Ferrara in un’area, quella di Valle Santa, particolarmente protetta e da tempo infestata dall’azione di pescatori di frodo. Sono stati arrestati dai carabinieri forestali nella notte di giovedì scorso, quattro pescatori di frodo colti sul fatto mentre erano intenti a raccogliere i pesci che avevano precedentemente ucciso o stordito. Per loro è stato chiesto il processo per direttissima per tutti gli imputati. I quattro pescatori di frodo, tutti di nazionalità rumena, sono stati sorpresi, durante la fase di raccolta dei pesci e, fermati dai militari appostati, non hanno potuto porre resistenza o trovare vie di fuga. Dopo aver catturato i bracconieri i militari hanno immediatamente ributtato in acqua i pesci ancora vivi (circa tre quintali) mentre la parte restante, circa due quintali, già morta e non più idonea al consumo alimentare, è stata sequestrata per poi essere destinata alla distruzione in impianto autorizzato. Con un elettrostorditore, realizzato in maniera artigianale con cavi elettrici collegati ad una batteria, i quattro pescatori di frodo avevano da poco "pescato" con l’ausilio di un gommone numerosi esemplari di carpe, siluri, carassi e anguille per un totale di circa 500 chilogrammi.