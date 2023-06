Pescatori, il nuovo presidente è Thomas Turolla

È un avvicendamento, ma all’insegna della continuità, quello avvenuto ai vertici del Consorzio Pescatori Goro (Co.Pe.Go), durante l’assemblea dei soci svoltasi, lo scorso fine settimana, durante la quale è stato eletto il nuovo consiglio di amministrazione che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio 2025. Ha preso le redini, eletto nel primo consiglio svolto ieri, all’unanimità, il neo-presidente Thomas Turolla (nella foto a sinistra), che nel precedente consiglio era uno dei due vicepresidenti, ora divenuto il numero uno del Co.Pe.Go mentre l’ex presidente, che ha retto le redini per una decina d’anni da Massimo Gennari è stato nominato direttore generale del Co.Pe.Go. "Una scelta concordato da tutto il consiglio - afferma Genari - fatta per garantire continuità e stabilità all’azienda e proseguire il lavoro degli ultimi dieci anni". Il neo presidente Turolla e il direttore generale confermano come la scelta sia stata fatta in modo concordato e condiviso mirando a garantire la continuità del buon lavoro svolto negli ultimi anni. Compongono il consiglio di amministrazione, 7 dei precedenti consiglieri uscenti, che sono Luca Mangolini, Pietro Conventi, Josi Viviani, Cristiano Ballarini e Giorgio Bugnoli, ai quali si aggiungono, avendone anche già fatto parte in passato Gianni Mantovani e Alessandro Nalin. Il Co.Pe.Go. è stat fondato nel 1936, quest’anno ha fatto un fatturato di 42 milioni di euro, meno rispetto ai 50 dell’anno prima, vanta 602 soci che finiscono occupazione ad una sessantina di dipendenti. Un Consorzio che può disporre di un proprio stabulario, nel quale i prodotti del mare vengono depurati. Infine è anche il maggior produttore di vongole d’Europa grazie ad un’attività che volge su 620 ettari per l’allevamento di vongole veraci nella Sacca di Goro e circa 1.100 ettari per i mitili, presenti sia in Sacca sia al largo dello Scanno di Goro.

cla.casta.