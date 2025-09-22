Pescatori in gara lungo il Naviglio per il Memorial Bertoni

Una nuova festa della pesca, dedicata ad adulti e bambini accompagnati dai familiari, si è tenuta nella mattinata di ieri lungo le sponde del canale Naviglio che costeggiano il parco La Tratta. L’area verde di Copparo, infatti, ha ospitato la 24esima edizione del Memorial Vezio Bertoni. L’evento, organizzato dal Circolo dipendenti Berco con la collaborazione di Csain (Centro Sportivi Aziendali e Industriali) Emilia-Romagna, di Berco e il patrocinio del Comune.

L’instancabile Giuseppe Russo, presidente del Circolo nonché vicepresidente di Csain Emilia-Romagna, ha espresso grande soddisfazione per la partecipazione alla gara di pesca: "Questo evento è arrivato a pochi giorni dalla 12esima edizione del Memorial Gozzi Alessandro, e siamo davvero felici per le adesioni che ci sono state. Per il Vezio Bertoni, intitolato all’imprenditore che assieme a Roberto Cotti fondò Berco, abbiamo allestito 30 postazioni per gli adulti, quindici per i bambini. Questo ci spinge a portare avanti i tradizionali eventi che ogni anno il nostro Circolo organizza con grande passione".

Ad assistere alla gara, anche il presidente di Csain Emilia-Romagna Fabrizio Berveglieri e l’assessore alle Attività economiche e all’agricoltura Alessandro Amà che ha portato il saluto dell’amministrazione comunale e ringraziato i rappresentanti del circolo per aver dato nuovamente vita ad un evento "che ha coinvolto grandi e piccoli e che ha animato una delle più belle aree verdi della nostra città, che merita di essere vissuta".

A concludere la giornata, sono state le premiazioni di tutti i partecipanti culminate nella consegna del trofeo circolo Dipendenti Berco e di un fiocco di prosciutto al primo assoluto.