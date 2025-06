Pesce azzurro e pinzino al Rivana Garden

Prosegue il quarto e ultimo fine settimana della “Sagra del Pesce Azzurro e del Pinzino” l’iniziativa ideata dall’Associazione “Nati con la Calzamaglia” (NCLC) di Ferrara, in collaborazione con il Centro di Promozione Sociale “Rivana Garden”. Ed è proprio all’interno della struttura di via Gaetano Pesci 181, a Ferrara, che si svolge la manifestazione che avrà luogo oggi e domani. Sempre oggi e domani sarà servito solo il pranzo, a partire dalle 12 (compreso l’asporto). Un appuntamento culinario da non perdere con i sapori della tradizione.