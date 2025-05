Pesce azzurro, pinzino e allegria. La sagra è servita con la Rivana

Al via oggi la sagra del pesce azzurro e del pinzino. Un’iniziativa alla quinta edizione ideata dall’associazione ‘Nati con la Calzamaglia’, in collaborazione con il centro di promozione sociale ‘Rivana Garden’ con il patrocinio del Comune. I dettagli presentati da Marco Malossi, presidente Nclc, e Cristina Coletti assessore alle politiche sociosanitarie.

All’interoð 3703618173. "Saranno tredici giorni – dichiara Malossi - in cui i nostri soci, assieme a quelli di Rivana, continueranno a portare in vita quella che in passato ha rappresentato un caposaldo fra le sagre di tutta la provincia: appunto il pesce azzurro". Il menù si divide a metà fra i pinzini della Rivana e il pesce azzurro. "Questa iniziativa ha un alto valore sociale – ha aggiunto Coletti – perché unisce l’aspetto di ritrovarsi insieme a tavola con l’impegno che portano avanti ‘Rivana Garden’ e ‘Nati con la Calzamaglia’, che negli anni hanno sempre sostenuto i nuclei familiari con fragilità attraverso questi eventi. Quest’anno il focus è finalizzato a supportare il progetto ’Ferrara Città Cardioprotetta’. Il primo contributo è stato dato all’associazione ’Nati Prima’ per l’acquisto di un macchinario per i bimbi nati prematuri all’interno del Reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’pspedale di Cona. Nclc ha aderito al progetto ’Ferrara Cardio protetta’. Nei prossimi mesi acquisterà un defibrillatore che verrà installato nelle strade". Mario Tosatti