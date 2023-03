Pesta il compagno della madre Scatta il divieto di avvicinamento

Offese, minacce, vessazioni e infine le botte. Un turbine di violenza verbale e fisica che aveva trasformato in un incubo la vita di una madre e del suo compagno, finiti nel mirino del figlio della donna. Una situazione pesante, cominciata all’inizio dell’anno e culminata a fine gennaio con un pestaggio ai danni del convivente della donna. Da quel momento, la lente degli investigatori della polizia di Stato si è stretta sul figlio della malcapitata, un uomo di quarant’anni, finito poi nei guai per stalking e lesioni personali. Nei giorni scorsi, la sua posizione si è aggravata. Nei suoi confronti è scattata infatti anche la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla madre e al compagno. Un provvedimento emesso dal gip su richiesta della procura ed eseguito dagli agenti della squadra mobile che stanno svolgendo le indagini sulla drammatica situazione familiare.

Come anticipato, la vicenda conclusasi con il divieto di avvicinamento ha preso le mosse all’inizio del 2023. La situazione tesa e i continui problemi e litigi con il genitore e il suo compagno hanno dato il via a una serie di atti persecutori e vessazioni da parte del figlio (che non abita con la coppia). Si parla di insulti e minacce, intimidazioni pesanti e tali da generare nei malcapitati un timore concreto per la propria incolumità. Il susseguirsi di questi inquietanti episodi ha avuto il suo culmine a fine gennaio quando, durante l’ennesimo litigio, il quarantenne ha aggredito il convivente della madre riempiendolo di botte. Da quel pestaggio la vittima ne è uscita con diverse ferite, giudicate guaribili in un mese. È stata l’ultima goccia.

Gli investigatori della squadra mobile si sono messi al lavoro, ricostruendo quanto stava accadendo in quel nucleo familiare. Le testimonianze e gli indizi hanno portato a formalizzare una serie di contestazioni a carico del quarantenne, sufficienti a convincere il giudice ad emettere la misura cautelare. Ora il soggetto non potrà avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla madre e dal compagno e dovrà mantenersi a duecento metri di distanza da loro, evitando ogni comunicazione. "La vicenda – fanno sapere dalla questura – evidenzia ancora una volta l’importanza di denunciare comportamenti di violenza e di intimidazione, poiché solo informando tempestivamente le istituzioni è possibile intervenire in tempo, prima che simili atteggiamenti possano degenerare in episodi ancora più gravi".

Federico Malavasi