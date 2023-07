Pesta il padre della ex, sceglie di patteggiare

Tira fuori il padre della compagna dall’auto e lo tempesta di pugni e calci. Una furia improvvisa e incontenibile che ha causato al malcapitato ferite piuttosto gravi e oltre quaranta giorni di prognosi. È, in estrema sintesi, la vicenda finita al centro del procedimento giunto ieri in udienza preliminare davanti al gup Carlo Negri. Imputato per quei fatti – avvenuti il 7 novembre del 2021 in un paese della provincia – è un quarantenne ferrarese. Il contesto nel quale è maturata l’aggressione è quello di una relazione turbolenta, già segnata da denunce e da un procedimento penale per maltrattamenti che vede il quarantenne imputato e persona offesa la ex convivente.

Venendo al caso approdato ieri in aula, l’uomo è accusato di avere avvicinato il padre della compagna, 67 anni, mentre era in auto insieme alla figlia. A quel punto lo avrebbe estratto dall’abitacolo con la forza, per poi iniziare a colpirlo ripetutamente. Una gragnola di pugni e calci che, secondo l’imputazione, avrebbero raggiunto la vittima alla testa, alle tempie e alle gambe. L’uomo fu soccorso e medicato. A seguito del pestaggio riportò lesioni piuttosto gravi e giudicate guaribili in oltre quaranta giorni. La vicenda è approdata ieri mattina in aula davanti al gup Negri e al pubblico ministero Ombretta Volta. La difesa dell’imputato, accusato di lesioni aggravate, aveva chiesto per il proprio assistito la messa alla prova ai servizi sociali. L’istanza è stata però respinta dal giudice. Per il quarantenne si è così aperta la strada del patteggiamento della pena. L’udienza è stata quindi aggiornata al 12 settembre, data in cui dovrebbe essere formalizzato il patteggiamento. L’aggressione ai danni del 67enne, come accennato, si inserisce in un contesto complicato, che vede anche aperto un procedimento parallelo (sempre del 2021) per maltrattamenti nei confronti dell’allora convivente.

f. m.