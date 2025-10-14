Pesta la madre e la sbatte al muro. Preso dopo le minacce ai carabinieri

Ubriaco fradicio, prima picchia la madre scaraventandola contro il muro e poi punta un paio di forbici contro i carabinieri intervenuti per soccorere la malcapitata. È stata una serata movimentata quella vissuta domenica in un appartamento di via Bologna, dove vivono madre e figlio di origine straniera. Ma veniamo ai fatti. La centrale operativa dei carabinieri ha ricevuto una richiesta di aiuto da parte di una donna che ha raccontato di essere stata appena aggredita e malmenata dal figlio, il quale si era poi rinchiuso nella propria stanza.

Sul posto sono giunti in pochi minuti le pattuglie della stazione di San Martino e della sezione Radiomobile. Una volta entrati nell’abitazione, i militari hanno trovato la donna – 62 anni – che li stava aspettando impaurita. La malcapitata, tranquillizzata dai militari, ha riferito che, poco prima, il figlio 38enne l’aveva aggredita al culmine di una discussione per motivi banali colpendola al volto e spingendola ripetutamente contro il muro. L’uomo, che nel frattempo si era chiuso nella sua camera da letto, è stato quindi raggiunto dai militari e trovato in evidente stato di ubriachezza. L’arrivo dei carabinieri non ha però fatto altro che riaccendere la sua furia. Alla vista delle divise, infatti, il 38enne ha iniziato subito a comportarsi in maniera aggressiva, insultandoli e minacciandoli. Nonostante i ripetuti tentativi di tranquillizzarlo, a un tratto l’uomo ha perso completamente il controllo. Improvvisamente impugnato una forbice da sarto, lunga 15 centimetri, rivolgendola verso i militari con fare intimidatorio.

A quel punto i carabinieri lo hanno immobilizzato e arrestato per l’ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale. Ma non sono gli unici guai a cui il 38enne andrà incontro. Per lui è infatti scattata anche una denuncia per maltrattamenti in famiglia. Su disposizione del pubblico ministero di turno, l’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del comando provinciale dei carabinieri in attesa dell’udienza. Nel primo pomeriggio di ieri, il figlio violento è comparso davanti al giudice per la convalida. Il tribunale ha convalidato l’arresto e disposto per lui l’obbligo di firma due volte la settimana, alla stazione carabinieri competente per la zona di residenza.

re. fe.