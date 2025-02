Pestaggio a Lido Nazioni: c’è un arresto

È stato arrestato il quinto imputato del violento pestaggio ai danni di un giovane in vacanza, avvenuto nella notte del 23 luglio 2022 a Lido delle Nazioni. Si tratta di un ventenne residente a San Giuseppe di Comacchio che era stato riconosciuto colpevole del reato di lesioni personali aggravate in concorso e condannato a una pena di tre anni di reclusione. Nel pomeriggio di giovedì, i carabinieri della Stazione di Porto Garibaldi, nell’ambito di un servizio mirato, hanno proceduto all’arresto, in esecuzione di un ordine di espiazione della pena della detenzione domiciliare emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara. Dopo le formalità di rito, i militari dell’Arma hanno portato il giovane alla propria abitazione a San Giuseppe, dove sconterà la pena. Come detto, il giovane era uno cinque imputati identificati nel corso delle indagini dei carabinieri, che avevano portato alla luce la brutale aggressione subita da un giovane turista che aveva riportato gravi lesioni al volto e alla mandibola. L’episodio aveva destato grande sdegno nella comunità, e l’arresto compiuto in questi giorni rappresenta un ulteriore passo verso la chiusura giudiziaria del caso. Un percorso giudiziario avviato a seguito di quanto avvenuto nella notte del 23 luglio 2022.

Erano le 2 quando la vittima, un ragazzo 18enne all’epoca dei fatti, è uscita da un locale insieme al fratello allora minorenne. Una volta in strada, i due sono stati circondati da un gruppo di giovani coetanei, tra i quali gli imputati. Uno di loro aveva accusato il giovane di aver spintonato un loro amico, circostanza che il giovane turista ha subito respinto. Tutto inutile. Perché subito era partita una spinta, poi uno schiaffo all’indirizzo del ragazzo, mentre il fratello assisteva terrorizzato. Il giovane (oggi ventunenne) ha cercato allontanarsi, ma è stato inseguito dal branco che, pochi metri dopo, lo ha raggiunto. E in quel momento, era esplosa la violenza. Il turista era stato circondato, poi preso a calci e pugni. L’intervento di alcuni passanti aveva consentito alla vittima di fuggire. Ma l’episodio non si è concluso così. Infatti, era stato nuovamente seguito e raggiunto dal ragazzo che ha rimediato la pena più severa, in quanto lo aveva colpito con un calcio al volto, procurandogli gravi lesioni. Per la vicenda, in cinque sono finiti a processo: il ventenne condannato a tre anni agli arresti domiciliari, mentre un altro era stato rinviato a giudizio e gli altri tre sono stati prosciolti.

Valerio Franzoni