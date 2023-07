Pestarono alcuni giovani in piazza Rimessi in libertà altri due minori

Davanti al giudice alcuni di loro avevano raccontato che la rapina non c’entrava nulla, ma che si era trattato solo di una zuffa tra ragazzini, come peraltro già accaduto in passato. Questa la giustificazione di alcuni dei quatro minorenni arrestati dai carabinieri per avere pestato due giovani pachistani a Portomaggiore. Su questa vicenda, ieri, il giudice del Tribunale dei minori ha sciolto la riserva sui tre ragazzi che erano ancora in stato di fermo in comunità: due sono stati rimessi in libertà con obbligo di dimora e divieto di andare in discoteca e il terzo è rimasto in comunità perché ha intrapreso un percorso di recupero. Il quarto era stato rimesso in libertà, perché aveva dimostrato di essere altrove al momento del pestaggio. "Vorremmo ristabilire la verità di quanto successo – commenta l’avvocato Michele Manfrini– Vedremo risvolti che sono completamente diversi da come emerso all’inizio".

Il quartetto di minori fu accompagnato in comunità per ordine del gip. Comunità che uno di loro aveva già lasciato dopo l’interrogatorio. Il ragazzo, difeso dall’avvocato Simone Bianchi, era riuscito a dimostrare quanto andava affermando sin dai primi momenti dopo la cattura. Cioè che quella sera in piazza della Repubblica a Portomaggiore lui non c’era. Le vittime lo avevano indicato erroneamente come membro del gruppo degli aggressori al momento del riconoscimento fotografico. La ricostruzione alternativa dei ragazzi quindi, parla di una ‘semplice’ scazzottata con un gruppo di ragazzi con i quali già avevano già litigato in passato, alla giostre del paese. Quindi nessun pestaggio a scopo di rapina, ma ’solo’ un regolamento di conti un po’ più violento del solito. Dicono loro.