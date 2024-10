Pestata dal marito, due carabiniere le portano una rosa

MASSA FISCAGLIA

Nella notte tra sabato e domenica scorsi, i carabinieri della Stazione di Massa Fiscaglia avevano arrestato il compagno che l’ha percossa procurandole gravi lesioni. E nella mattinata di ieri, due carabiniere si sono recate in ospedale per sincerarsi delle condizioni della cinquantacinquenne rimasta vittima del gravissimo episodio, che le è costato anche un intervento chirurgico per salvarle la vita. Alla visita, le due rappresentanti dell’Arma non si sono presentate a mani vuote e hanno voluto compiere un bellissimo e simbolico gesto, donando una rosa rossa alla signora: "Abbiamo pensato di dirle alcune parole che potessero essere di conforto – spiegano –. Le abbiamo spiegato che una relazione è fatta di bene e amore e che questi sentimenti si dimostrano con le carezze, gli abbracci oppure donando un fiore e mai con la violenza. Quel fiore voleva assumere quel significato". La signora, visibilmente commossa, ha ricevuto il fiore, ha stretto la mano ringraziando le due donne carabiniere. Quel semplice gesto le ha strappato un sorriso in un momento così buio per lei: "La vostra visita mi ha fatto sentire meno sola", ha affermato la cinquantacinquenne. L’invito da parte dell’Arma dei carabinieri è rivolto a tutte le vittime di abusi: "Trovate il coraggio di denunciare, noi possiamo aiutarvi!".